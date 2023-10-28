ЗСУ продовжують просуватись на лівобережжі Херсонщини - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сили оборони України незначно просунулися на лівому березі Херсонської області та продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, пише УНН.
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Дані за 27 жовтня свідчать, що українські сили просунулися далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом на північ від Олешок (7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро).
Також Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.
Нагадаємо
Сили оборони України минулої доби відбили на Авдіївському напрямку понад 20 атак ворога, на Бахмутському напрямку продовжують штурмові дії південніше Бахмута.