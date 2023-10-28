ВСУ продолжают продвигаться на левобережье Херсонщины - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Силы обороны Украины незначительно продвинулись на левом берегу Херсонской области и продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны, пишет УНН.
Детали
Данные за 27 октября свидетельствуют, что украинские силы продвинулись дальше на юг под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от реки Днепр).
Также Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на Мелитопольском (запад Запорожской области) направлении.
Напомним
Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили на Авдеевском направлении более 20 атак врага, на Бахмутском направлении продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.