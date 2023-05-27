ЗСУ контролюють околиці Бахмута в районі "Літак" - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, в якій частині українські військові контролюють околиці міста Бахмут та назвала район. Про це йдеться на сторінці Маляр у Telegram, пише УНН.
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"Наші війська контролюють околиці Бахмута у південно-західній частині в районі "Літак", - зазначила Маляр.
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Раніше заступник очільника Міноборони повідомляла, що в передмісті Бахмута російське командування замінило підрозділи ПВК "вагнер" на армійські регулярні загони, але у місті наразі "вагнерівці" залишаються.
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