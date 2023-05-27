ВСУ контролируют окраины Бахмута в районе "Самолет" - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, в какой части украинские военные контролируют окрестности города Бахмут и назвала район. Об этом говорится на странице Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", - отметила Маляр.
Напомним
Ранее заместитель главы Минобороны сообщала, что в пригороде Бахмута российское командование заменило подразделения ЧВК "вагнер" на армейские регулярные отряды, но в городе пока "вагнеровцы" остаются.
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