ВСУ контролируют окраины Бахмута в районе "Самолет" - Маляр

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"Наши войска контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолет", - отметила Маляр.

Напомним

Ранее заместитель главы Минобороны сообщала, что в пригороде Бахмута российское командование заменило подразделения ЧВК "вагнер" на армейские регулярные отряды, но в городе пока "вагнеровцы" остаются.

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