Зростання промвиробництва у жовтні становило 0,8% - Держстатистики

Так, відповідно до даних Держстатистики, у січні-жовтні 2016 р., порівняно з січнем-жовтнем 2015 р., цей показник становив 101,9%, у т.ч. в добувній промисловості і розроблення кар'єрів - 99,3%, переробної - 103,2%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 101,6%.

Нагадаємо, у серпні 2016 року зростання промислового виробництва становило на рівні 3,4%, а в січні-серпні — 2%.

У вересні, за даними Держстатистики, зростання промвиробництва становило 2%.