Рост промпроизводства в октябре составил 0,8% - Госстатистики

Так, согласно данным Госстатистики, в январе-октябре 2016 г., по сравнению с январем-октябрем 2015 г., этот показатель составлял 101,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 99,3%, перерабатывающей - 103,2%, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 101,6%.

Напомним, в августе 2016 года рост промышленного производства составил 3,4%, а в январе-августе - 2%.

В сентябре, по данным Госстатистики, рост промпроизводства составил 2%.