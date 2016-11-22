Рост промпроизводства в октябре составил 0,8% - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Украине в октябре 2016 года рост промышленного производства составил 0,8% по сравнению с сентябрем 2015 года. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
Так, согласно данным Госстатистики, в январе-октябре 2016 г., по сравнению с январем-октябрем 2015 г., этот показатель составлял 101,9%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 99,3%, перерабатывающей - 103,2%, поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 101,6%.
Напомним, в августе 2016 года рост промышленного производства составил 3,4%, а в январе-августе - 2%.
В сентябре, по данным Госстатистики, рост промпроизводства составил 2%.