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Зроблено на прохання спортсменки: легкоатлетка Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою Ласіцкене

Київ • УНН

 • 14081 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українська лекоатлетка Ярослава Магучіх пояснила появу нової спільної фотографії з російською легкоатлеткою і олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене. Відповідний пост розміщено на сторінці Магучіх в Fаcebook.

Цитата

“З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно... Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація: Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка. Усім добра, а я пішла у відпуску”, — написала на своїй сторінці в Facebook Магучіх.

Що було раніше

Вчора, 9 вересня в Instagram австралійської легкоатлетки Елінор Паттерсон з’явилося фото, на якому Ласіцкене і Магучіх стоять поруч одна з одною.

Місяцем раніше, після завершення змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене і Магучіх сфотографувалися разом, що викликало скандал в Україні. Після повернення Магучіх на батьківщину зі спортсменкою провели бесіду в Міністерстві оборони України, а вболівальники розкритикували легкоатлетку в соцмережах.

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Допис, поширений Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

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