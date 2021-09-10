Зроблено на прохання спортсменки: легкоатлетка Магучіх прокоментувала друге фото з росіянкою Ласіцкене

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“З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні. За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно... Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади! І тепер кульмінація: Обіймає мене не Марія, а Нікола МакДермотт представниця Австралії, будьте уважніше, будь ласка. Усім добра, а я пішла у відпуску”, — написала на своїй сторінці в Facebook Магучіх.

Що було раніше

Вчора, 9 вересня в Instagram австралійської легкоатлетки Елінор Паттерсон з’явилося фото, на якому Ласіцкене і Магучіх стоять поруч одна з одною.

Місяцем раніше, після завершення змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді в Токіо Ласіцкене і Магучіх сфотографувалися разом, що викликало скандал в Україні. Після повернення Магучіх на батьківщину зі спортсменкою провели бесіду в Міністерстві оборони України, а вболівальники розкритикували легкоатлетку в соцмережах.