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“Килима” там не було: у Міноборони поговорили з Магучіх про скандальне фото з російською спортсменкою

“Килима” там не було: у Міноборони поговорили з Магучіх про скандальне фото з російською спортсменкою

Київ • УНН

 • 32486 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Міністерстві оборони України зустрілися з українською спортсменкою, бронзовою призеркою Олімпіади-2020 Ярославою Магучіх, яка є молодшим лейтенантом ЗСУ, та обговорили ситуацію щодо її фото з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Іграх у Токіо. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook додавши, що “килима” не було, передає УНН.

Цитата:

“...як і обіцяла, інформую про зустріч з Ярославою Магучіх. Ми зустрілись. Килима там не було (цей вкид з російського інтернет-сегменту добре мобілізував їхні інформаційні гармати, але як показала ця ситуація, українці давно навчились розрізняти, хто є хто)”, — написала Маляр.

Деталі

Маляр нагадала, що зверталася до всіх з проханням припинити цькування, допоки Ярослава сама не пояснить ситуацію.

“Пояснення є: фото обіймів зі спортсменкою РОК — це наслідок емоцій. Ярослава знає, що в Україні триває російсько-українська війна, розуміє, що відбулось. Сумує з приводу того, як використали її фото в антиукраїнській пропаганді. Вона вважає за честь належати до лав військовослужбовців ЗСУ та вірна Україні”, — зазначила Маляр.

Окрім того, вона наголосила, що принципи публічного спілкування у Збройних силах України визначає Доктрина публічного спілкування.

“Згідно з п 1.4 Доктрини — відкриті публічні заходи є однією з форм публічного спілкування військовослужбовця. У п. 1.6 Доктрини встановлюється наступне: організація та контроль результатів публічного спілкування покладається на безпосередніх керівників та визначених посадових осіб органів військового управління, військових частин, установ та організацій”, — розповіла Маляр.

За її словами, відповідно до п.2.1 згаданої Доктрини “кожен військовослужбовець в очах суспільства є уособленням військової організації держави. Дії або бездіяльність всіх військових посадових осіб, що призвели до іміджевих втрат для ЗСУ, є неприпустимими”.

“Тож, наразі, згідно з чинним законодавством, проводиться робота з безпосереднім керівником. Для того, щоб поставити крапку у цьому питанні, повідомляю — недоопрацювання буде усунуте, спортсмени-військовослужбовці у подальшому будуть належним чином ознайомлені з Доктриною публічного спілкування МОУ”, — написала Маляр.

Доповнення

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри. “Золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра.

Після цього нашу легкоатлетку сфотографували з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, вони разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо. Міністерство оборони відреагувало на це.

У відомстві повідомляли, що планують провести розмову з призеркою Ігор-2020 Магучіх — усе через фото з росіянкою після фіналу у Токіо.

Ярослава Магучіх, коментуючи фотографію з російською спортсменкою Марією Ласіцкене на Іграх у Токіо, заявила, що вона вірна Україні та розуміє, що відбулось.

Також Магучіх заявила, що фотографія на Іграх у Токіо з російською спортсменкою Марією Ласіцкене не несе її політичної позиції.

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