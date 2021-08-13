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"Коврика" там не было: в Минобороны поговорили с Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

"Коврика" там не было: в Минобороны поговорили с Магучих о скандальном фото с российской спортсменкой

Киев  •  УНН

 • 32471 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Министерстве обороны Украины встретились с украинской спортсменкой, бронзовым призером Олимпиады-2020 Ярославой Магучих, которая является младшим лейтенантом ВСУ, и обсудили ситуацию с ее фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр на своей странице в Facebook добавив, что "коврика" не было, передает УНН.

Цитата:

"... как и обещала, информирую о встрече с Ярославой Магучих. Мы встретились. Коврика там не было (этот вброс с российского интернет-сегмента хорошо мобилизовал их информационные пушки, но как показала эта ситуация, украинцы давно научились различать, кто есть кто)", - написала Маляр.

Детали

Маляр напомнила, что обращалась ко всем с просьбой прекратить травлю, пока Ярослава сама не объяснит ситуацию.

"Объяснение есть: фото объятий со спортсменкой РОК - это следствие эмоций. Ярослава знает, что в Украине продолжается российско-украинская война, понимает, что произошло. Скорбит по поводу того, как использовали ее фото в антиукраинской пропаганде. Она считает честью принадлежать к рядам военнослужащих ВСУ и верна Украине", - отметила Маляр.

Кроме того, она отметила, что принципы публичного общения в Вооруженных силах Украины определяет Доктрина публичного общения.

"Согласно п 1.4 Доктрины - открытые публичные мероприятия являются одной из форм публичного общения военнослужащего. В п. 1.6 Доктрины устанавливается следующее: организация и контроль результатов публичного общения возлагается на непосредственных руководителей и определенных должностных лиц органов военного управления, воинских частей, учреждений и организаций", - рассказала Маляр.

По ее словам, в соответствии с п.2.1 данной Доктрины "каждый военнослужащий в глазах общества является олицетворением военной организации государства. Действия или бездействие всех военных должностных лиц, которые привели к имиджевым потерям для ВСУ, являются недопустимыми".

"Поэтому, сейчас, согласно действующему законодательству, проводится работа с непосредственным руководителем. Для того, чтобы поставить точку в этом вопросе, сообщаю - недоработки будет устранено, спортсмены-военнослужащие в дальнейшем будут должным образом ознакомлены с Доктриной публичного общения МОУ", - написала Маляр.

Дополнение

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх - 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра. "Золото" получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра.

После этого нашу легкоатлетку сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Министерство обороны отреагировало на это.

В ведомстве сообщали, что планируют провести разговор с призером Игр-2020 Магучих - все из-за фото с россиянкой после финала в Токио.

Ярослава Магучих, комментируя фотографию с российской спортсменкой Марией Ласицкене на Играх в Токио, заявила, что она верна Украины и понимает, что произошло.

Также Магучихзаявила, что фотография на Играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене не несет ее политической позиции.

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