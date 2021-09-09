Легкоатлетка Магучіх знову сфотографувалась з росіянкою Марією Ласіцкене
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх знову опинилася на фото в обіймах росіянки Марії Ласіцкене. Це можна побачити на сторінці в австралійської стрибунки Елінор Паттерсон в Instagram, передає УНН.
Деталі
Фото було зроблене після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху. На ньому спортсменки стоять поруч, а Ласкіцкене навіть обіймає Магучіх за плече. На фото також зображені інші учасниці етапу Діамантової ліги в Цюріху: Паттерсон, австралійка Нікола Макдермотт, українка Ірина Геращенко і полька Каміла Ліцвінко.
Додамо
На цих змаганнях росіянка виграла золото, а Магучіх – срібло.
Що було раніше
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала бронзову нагороду в стрибках у висоту на Олімпійських іграх − 2020 у Токіо, подолавши висоту у 2 метри. “Золото” отримала представниця ОКР Марія Ласіцкене з результатом у 2,04 метра. А “срібло” — у Ніколи Макдермотт з Австралії — 2,02 метра.
Після цього нашу легкоатлетку сфотографували з російською спортсменкою Марією Ласіцкене, вони разом святкували здобуття нагород на Олімпіаді у Токіо. Спільне фото викликало обурливу реакцію в суспільстві.