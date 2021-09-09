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Легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене

Легкоатлетка Магучих снова сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене

Киев  •  УНН

 • 23850 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих снова оказалась на фото в объятиях россиянки Марии Ласицкене. Это можно увидеть на странице у австралийской прыгуньи Элинор Паттерсон в Instagram, передает УНН.

Детали

Фото было сделано после этапа "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. На нем спортсменки стоят рядом, а Ласкицкене даже обнимает Магучих за плечо. На фото также изображены другие участницы этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе: Паттерсон, австралийка Никола Макдермотт, украинка Ирина Геращенко и полька Камила Лицвинко.

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Публикация от Eleanor Patterson (@eleanorpatterson)

Добавим

На этих соревнованиях россиянка выиграла золото, а Магучих - серебро.

Что было раньше

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала бронзовую награду в прыжках в высоту на Олимпийских играх - 2020 в Токио, преодолев высоту в 2 метра. "Золото" получила представительница ОКР Мария Ласицкене с результатом в 2,04 метра. А "серебро" - у Николы Макдермотт из Австралии - 2,02 метра.

После этого нашу легкоатлетка сфотографировали с российской спортсменкой Марией Ласицкене, они вместе праздновали получение наград на Олимпиаде в Токио. Совместное фото вызвало возмущение в обществе.

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