"Золото" та "срібло": українські фігуристи виступили на змаганнях у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Українські танцювальні дуети вибороли медалі традиційного міжнародного турніру Bosphorus Cup 2019, який завершився в Стамбулі (Туреччина). Про це інформує пресслужба Федерації фігурного катання на ковзанах України, передає УНН.
Виступаючи в юніорській категорії, танцювальний дует Марія Голубцова та Кирило Бєлобров виборов "золото". Фігуристи впевнено виграли обидві програми і зійшли на найвищу сходинку п’єдесталу із загальним результатом 162,75 балів.
Друге та третє місця на "Bosphorus Cup" посіли росіяни – відповідно Єлизавета Шичина/Гордій Хубулов (157,22) та Ангеліна Лазарєва/Максим Прокоф’єв (156,84).
До десятки кращих увійшов український юніорський дует Анна Чернявська/Олег Муратов, який завершив змагання на дев’ятій позиції – 136,48.
В категорії сеньйори срібними призерами стали українці Олександра Назарова та Максим Нікітін. Учні харківського тренера Галини Чурілової, які в цьому сезоні з усіх турнірів за своєю участю привозили нагороди, й цього разу залишилися вірними собі. Вони були другими в ритмічному танці, чудово виступили і в довільному, але обійти лідерів - поляків Наталю Калішек та Максима Сподирєва не вдалося. Наші спортсмени отримали за другий виступ 112,59 балів, а загалом – 189,23. У польських танцюристів відповідно 114,78 та 192,96.
Нагадаємо, що Назарова та Нікітін перемагали на турнірі в Румунії.