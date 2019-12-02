"Золото" и "серебро": украинские фигуристы выступили на соревнованиях в Стамбуле

Выступая в юниорской категории, танцевальный дуэт Мария Голубцова и Кирилл Белобров получил "золото". Фигуристы уверенно выиграли обе программы взошли на высшую ступеньку пьедестала с общим результатом 162,75 баллов.

Второе и третье места на "Bosphorus Cup" заняли россияне - соответственно Елизавета Шичина/Гордей Хубулов (157,22) и Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (156,84).

В десятку лучших вошел украинский юниорский дуэт Анна Чернявская/Олег Муратов, завершил соревнования на девятой позиции - 136,48.

В категории сеньоры серебряными призерами стали украинцы Александра Назарова и Максим Никитин. Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой, которые в этом сезоне из всех турниров со своим участием привозили награды, и на этот раз остались верными себе. Они были вторыми в ритмическом танце, прекрасно выступили и в произвольном, но обойти лидеров - поляков Наталью Калишек и Максима Сподирева не удалось. Наши спортсмены получили за второе выступление 112,59 балла, а в целом - 189,23. У польских танцоров соответственно 114,78 и 192,96.

Напомним, что Назарова и Никитин побеждали на турнире в Румынии.