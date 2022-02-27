Зняли прапори та захопили міськвиконком: Нова Каховка на Херсонщині під контролем ворожих військ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Місто Нова Каховка у Херсонській області повністю під контролем російських військ. Повідомив у коментарі Суспільному міський голова Володимир Коваленко, пише УНН.
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“Нова Каховка на Херсонщині повністю під контролем російських військ, вони захопили міськвиконком, зняли всі українські прапори з будівель. Найскладніша ситуація у селах Козацькому та Веселому, вони практично зруйновані”, — розповів Суспільному міський голова Володимир Коваленко.
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Як стало відомо, в Херсонській області російські окупанти розстріляли журналіста інформаційного щотижневика “Навколо тебе”.