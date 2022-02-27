Сняли флаги и захватили горисполком: Новая Каховка в Херсонской области под контролем вражеских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Город Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск. Сообщил в комментарии Суспільному городской голова Владимир Коваленко, пишет УНН.
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“Новая Каховка в Херсонской области полностью под контролем российских войск, они захватили горисполком, сняли все украинские флаги со зданий. Самая сложная ситуация в селах Казацком и Веселом, они практически разрушены”, — рассказал Суспільному городской голова Владимир Коваленко.
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Как стало известно, в Херсонской области российские оккупанты расстреляли журналиста информационного еженедельника “Вокруг тебя”.