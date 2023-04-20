Знущались близько двох годин: на Хмельниччині шістьох поліцейських підозрюють у побитті затриманого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Шістьом правоохоронцям у Хмельницькій області повідомлено про підозру у побитті затриманого. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура, передає УНН.
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«За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури шістьом правоохоронцям повідомлено про підозру у катуванні, вчиненому групою осіб без попередньої змови між собою (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України), окрім того, двом з них також інкриміновано перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України)», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що минулого року правоохоронці виїхали на місце ДТП у Шепетівці, винуватець якого мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його було доставлено до лікарні для надання першої медичної допомоги та освідування на стан алкогольного сп’яніння. Уже в медзакладі він почав поводити себе зухвало, тож на нього одягнули кайданки.
«За неналежну, як здалося правоохоронцям, поведінку, чоловіка затримали та вирішили «провчити» кулаками. Ще у лікарні двоє поліцейських почали заламувати йому руки за спиною, повалили на підлогу та придушували коліном. Медпрацівники обурились таким відношенням до громадянина, тож мордування продовжили уже в райуправлінні», - зазначається в повідомленні.
В прокуратурі повідомляють, що близько 2 годин над потерпілим знущалися та не давали змоги зателефонувати рідним. До приміщення поперемінно заходили колеги правоохоронців, які не гребували шансом вдарити чоловіка.
«Потерпілого буквально врятувала дружина, яка приїхала у поліцію. В результаті побоїв у нього понівечено обличчя, численні синці та садна, травми суглобів», - йдеться в повідомленні.
На даний час вирішується питання про обрання відносно всіх підозрюваних запобіжного заходу та про їх відсторонення від займаних посад.
Доповнення
ДБР розпочало розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир на Волині. У військового закрита черепно-мозкова травма, гематоми та переломом носа. Потерпілий заявляє, що його побив офіцер військової частини.