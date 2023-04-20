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Издевались около двух часов: в Хмельницкой области шестерых полицейских подозревают в избиении задержанного

Издевались около двух часов: в Хмельницкой области шестерых полицейских подозревают в избиении задержанного

Киев • УНН

 • 595811 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Шестерым правоохранителям в Хмельницкой области сообщено о подозрении в избиении задержанного. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура, передает УНН.

Цитата

«При процессуальном руководстве Хмельницкой областной прокуратуры шести правоохранителям сообщено о подозрении в пытках, совершенных группой лиц без предварительного сговора между собой (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины), кроме того, двум из них также инкриминируется превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в прошлом году правоохранители выехали на место ДТП в Шепетовке, виновник которого имел признаки алкогольного опьянения. Он был доставлен в больницу для оказания первой медицинской помощи и освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Уже в медучреждении он начал вести себя вызывающе, поэтому на него надели наручники.

«За неподобающее, как показалось правоохранителям, поведение, мужчину задержали и решили «проучить» кулаками. Еще в больнице двое полицейских начали заламывать ему руки за спиной, повалили на пол и душили коленом. Медработники возмутились таким отношением к гражданину, поэтому издевательства продолжили уже в райуправлении», - отмечается в сообщении.

В прокуратуре сообщают, что около 2 часов над потерпевшим издевались и не давали возможности позвонить родным. В помещение попеременно заходили коллеги правоохранителей, которые не гнушались шансом ударить мужчину.

«Потерпевшего буквально спасла жена, которая приехала в полицию. В результате побоев у него изуродовано лицо, многочисленные синяки и ссадины, травмы суставов», - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении всех подозреваемых меры пресечения и об их отстранении от занимаемых должностей.

Дополнение

ГБР начало расследование по факту избиения военнослужащего в городе Владимир на Волыни. У военного закрытая черепно-мозговая травма, гематомы и переломом носа. Пострадавший заявляет, что его избил офицер воинской части.

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