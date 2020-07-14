ЗНО з біології: оприлюднено правильні відповіді
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Фахові комісії Українського центру оцінювання якості освіти назвали правильні відповіді до завдань ЗНО з біології. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.
"Предметна фахова комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила правильні відповіді до завдань сертифікаційної роботи з біології. Ознайомитися з таблицею правильних відповідей можна в розділі "ЗНО-2020. Біологія", - повідомили в УЦОЯО.
Зазначається, що засідання експертної комісії з визначення порога "склав/не склав" з біології відбудеться 23 липня.
Результати тестування з цього предмета буде розміщено на інформаційних сторінках учасників до 25 липня.
Нагадаємо, у зовнішньому незалежному оцінюванні з біології, що пройшло 13 липня, взяли участь 74 460 осіб. Не було допущено до іспиту 21-го учасника, зокрема 6 – з ознаками респіраторного захворювання.