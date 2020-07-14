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ВНО по биологии: обнародованы правильные ответы

ВНО по биологии: обнародованы правильные ответы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 июля. УНН. Профессиональные комиссии Украинского центра оценивания качества образования назвали правильные ответы к заданиям ВНО по биологии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"Предметная профессиональная комиссия Украинского центра оценивания качества образования установила правильные ответы к заданиям сертификационной работы по биологии. Ознакомиться с таблицей правильных ответов можно в разделе "ВНО-2020. Биология", - сообщили в УЦОКО.

Отмечается, что заседание экспертной комиссии по определению порога "сдал/не сдал" по биологии состоится 23 июля.
Результаты тестирования по этому предмету будут размещены на информационных страницах участников до 25 июля.

Напомним, во внешнем независимом оценивании по биологии, которое прошло 13 июля, приняли участие 74 460 человек. Не было допущено к экзамену 21-го участника, в том числе 6 - с признаками респираторного заболевания.

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