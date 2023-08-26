Знищили ворожі САУ "Акація" та "Піон": у МВС показали кадри успішної роботи української аеророзвідки

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“Чергові успіхи аеророзвідників 27-ої бригади Нацгвардії. Знищені ворожі самохідні артилерійські установки Піон та Акація. Приємного перегляду”, - підписав відео Клименко.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що бійці 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії виявили та знищили БТР російських загарбників на Запорізькому напрямку.

За інформацією Генерального штабу станом на 25 серпня 2023 року окупаційні війська орієнтовно втратили у війні проти України вже 8521 бойову броньовану машину.