Уничтожили вражеские САУ "Акация" и "Пион": в МВД показали кадры успешной работы украинской аэроразведки

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“Очередные успехи аэроразведчиков 27-й бригады Нацгвардии. Уничтожены вражеские самоходные артиллерийские установки Пион и Акация. Приятного просмотра”, - подписал видео Клименко.

Напомним

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили БТР российских захватчиков на Запорожском направлении.

По информации Генерального штаба по состоянию на 25 августа 2023 года оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины уже 8521 боевую бронированную машину.