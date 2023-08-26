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Уничтожили вражеские САУ "Акация" и "Пион": в МВД показали кадры успешной работы украинской аэроразведки

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 августа. УНН. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко показал, как аэроразведчики 27-й бригады Национальной гвардии Украины уничтожает самоходные артиллерийские установки российской армии, а именно "Пион" и "Акация", передает УНН со ссылкой на сообщение министра.

Цитата

“Очередные успехи аэроразведчиков 27-й бригады Нацгвардии. Уничтожены вражеские самоходные артиллерийские установки Пион и Акация. Приятного просмотра”, - подписал видео Клименко.

Напомним

Ранее сообщалось, что бойцы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии обнаружили и уничтожили БТР российских захватчиков на Запорожском направлении. 

По информации Генерального штаба по состоянию на 25 августа 2023 года оккупационные войска ориентировочно потеряли в войне против Украины уже 8521 боевую бронированную машину.

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