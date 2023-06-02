Знімали роботу ППО у Києві: ще трьох блогерок відправили під цілодобовий домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Трьох блогерок, які поширювали роботу протиповітряної оборони у Києві 16 травня, обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, пише УНН з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
Деталі
Згідно з ухвалами суду, підозрюваним заборонено залишати місце проживання до 31 липня 2023 року.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 114-2 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Доповнення
У п’ятницю Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора щодо обрання для блогерки і співачки Інни Воронової (Чернецької), яка "засвітила" роботу ППО, запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Усі чотири підозрювані під час масованої ракетної атаки рф 16 травня по території Києва поширили відео роботи протиповітряної оборони України. Відзняті матеріали вони розмістили у соціальних мережах.
У поліції Києва, 31 травня, повідомили, що затримали ще 9 осіб, які публікували відео роботи ППО.
До цього, з початку травня у столиці було затримано ще щонайменше двоє осіб.