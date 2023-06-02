Снимали работу ПВО в Киеве: еще трех блогеров отправили под круглосуточный домашний арест

Детали

Согласно постановлениям суда, подозреваемым запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Дополнение

В пятницу Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогера и певицы Инны Вороновой (Чернецкой), которая "засветила" работу ПВО, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Все четыре подозреваемые во время массированной ракетной атаки рф 16 мая по территории Киева распространили видео работы противовоздушной обороны Украины. Отснятые материалы они разместили в социальных сетях.

В полиции Киева, 31 мая, сообщили, что задержали еще 9 человек, которые публиковали видео работы ПВО.

До этого, с начала мая в столице были задержаны еще по меньшей мере два человека.