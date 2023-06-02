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Снимали работу ПВО в Киеве: еще трех блогеров отправили под круглосуточный домашний арест

Снимали работу ПВО в Киеве: еще трех блогеров отправили под круглосуточный домашний арест

Киев • УНН

 • 356762 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Трем женщинам-блогерам, которые распространяли работу противовоздушной обороны в Киеве 16 мая, избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, пишет УНН со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.

Детали

Согласно постановлениям суда, подозреваемым запрещено покидать место жительства до 31 июля 2023 года.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Дополнение

В пятницу Соломенский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об избрании для блогера и певицы Инны Вороновой (Чернецкой), которая "засветила" работу ПВО, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Все четыре подозреваемые во время массированной ракетной атаки рф 16 мая по территории Киева распространили видео работы противовоздушной обороны Украины. Отснятые материалы они разместили в социальных сетях.

В полиции Киева, 31 мая, сообщили, что задержали еще 9 человек, которые публиковали видео работы ПВО.

До этого, с начала мая в столице были задержаны еще по меньшей мере два человека.

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