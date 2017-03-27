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ЗМІ: зять Д.Трампа очолить нове управління в Білому домі

ЗМІ: зять Д.Трампа очолить нове управління в Білому домі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп планує у понеділок оголосити про створення нового управління в Білому домі, який має виконувати ключові передвиборні обіцянки, використовуючи ідеї бізнесу. Про це пише The Washington Post, передає УНН.

Як зазначається, новий Офіс американської інновації, який очолить Джаред Кушнер, зять президента і старший радник, буде працювати в західному крилі і буде підпорядковуватися безпосередньо Д.Трампу.

Вказано, що в офісі працюватиме команда стратегічних консультантів, його буде укомплектовано колишніми бізнес-керівниками і він буде призначений для того, щоб принести нове мислення в Вашингтон.

Нагадаємо, Д.Трамп має намір змінити податкову систему США.

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