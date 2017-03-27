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СМИ: зять Д.Трампа возглавит новое управление в Белом доме

СМИ: зять Д.Трампа возглавит новое управление в Белом доме

Киев • УНН

 • 7674 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп планирует в понедельник объявить о создании нового управления в Белом доме, который должен выполнять ключевые предвыборные обещания, используя идеи бизнеса. Об этом пишет The Washington Post, передает УНН.

Как отмечается, новый Офис американской инновации, который возглавит Джаред Кушнер, зять президента и старший советник, будет работать в западном крыле и будет подчиняться непосредственно Д.Трампу.

Указано, что в офисе будет работать команда стратегических консультантов, он будет укомплектован бывшими бизнес-руководителями и он будет предназначен для того, чтобы привнести новое мышление в Вашингтон.

Напомним, Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США.

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