СМИ: зять Д.Трампа возглавит новое управление в Белом доме

Как отмечается, новый Офис американской инновации, который возглавит Джаред Кушнер, зять президента и старший советник, будет работать в западном крыле и будет подчиняться непосредственно Д.Трампу.

Указано, что в офисе будет работать команда стратегических консультантов, он будет укомплектован бывшими бизнес-руководителями и он будет предназначен для того, чтобы привнести новое мышление в Вашингтон.

Напомним, Д.Трамп намерен изменить налоговую систему США.