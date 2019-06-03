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ЗМІ: з незадекларованою готівкою у Латвії попався пов'язаний з Україною банкір

ЗМІ: з незадекларованою готівкою у Латвії попався пов'язаний з Україною банкір

Київ • УНН

 • 11185 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Серед пасажирів приватного літака, у яких в середині травня співробітники служби держдоходів Латвії вилучили великі незадекларовані суми в аеропорту "Рига", міг перебувати і найбільший акціонер Reģionālā investīciju banka (RIB), а також глава ради цієї кредитної установи Юрій Родін, якого пов'язують з Україною. Про це повідомляє Delfi, передає УНН.

Як зазначено, "митники вирішили перевірити пасажирів приватного літака, який прибув до Риги з Одеси, на підставі оперативної інформації".

"Всього у чотирьох громадян України вилучили майже 1 мільйон євро готівкою. Раніше вже повідомлялося, що у громадянина України 1954 р.н. в ручній поклажі виявили 200 000 доларів США; у громадянина України 1987 р.н. - 300 000 доларів США; у громадянки України 1977 р.н. - 100 000 євро; ще у одного громадянина України 1950 р.н. - 300 000 євро. За неофіційною інформацією, серед цих осіб з великою ймовірністю може знаходитися і банкір Родін, зазначає de facto", - пише видання.

Служба держдоходів Латвії, як повідомляється, почала чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошових коштів, якщо вони були отримані злочинним шляхом, а також за легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом. "На всі вилучені гроші накладено арешт, а підозрювані полетіли назад в Україну. Відомо, що СДД запросила правову допомогу у своїх українських колег", - йдеться в повідомленні.

"Консультант глави СДД зі зв'язків з громадськістю Андрій Вайварс не підтвердив, що одним з фігурантів справи є банкір Юрій Родін, однак зауважив, що серед пасажирів того рейсу з Одеси перебував громадянин України, пов'язаний з українським кримінальним світом", - пише видання.

"За даними LSM, RIB - невеликий латвійський банк, що обслуговує клієнтів-нерезидентів. Кілька разів назва цього банку звучала в новинах про відмивання тіньових коштів. Наприклад, два роки тому банк був оштрафований за обхід санкцій проти КНДР. Колишній одеський учитель математики Юрій Родін також є власником банку "Пiвденний" та фінансової компанії "Теком". Українські ЗМІ також повідомляли про можливі угоди Родіна з впливовим у роки президентства Віктора Януковича бізнесменом і політиком Юрієм Іванющенком", - сказано в повідомленні.

Також зазначено, що "раніше de facto вже повідомляла, що у родіна в арештованому RIB заморожено близько 30 млн доларів США. Ці гроші можуть перебувати на рахунках офшорних компаній, пов'язаних з Іванющенком. Правоохоронні органи Латвії хочуть їх конфіскувати і передати до держбюджету, як кошти, отримані злочинним шляхом, проте судовий процес з цього приводу ще триває".

"Відповідаючи на питання журналістів de facto, в RIB письмово підкреслили, що "в'їжджаючи до Латвійської Республіки, акціонер банку Юрій Родін завжди дотримувався митної процедури і декларував гроші відповідно до законодавства Латвійської Республіки і ЄС", - пише видання.

Нагадаємо, НБУ визначив учасників валютних інтервенцій за найкращим курсом. До списку увійшов акціонерний банк “Південний”.

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