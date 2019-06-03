СМИ: с незадекларированными наличными в Латвии попался связанный с Украиной банкир

Как указано, "таможенники решили проверить пассажиров частного самолета, прибывшего в Ригу из Одессы, на основании оперативной информации".

"Всего у четырех граждан Украины изъяли почти 1 миллион евро наличными. Ранее уже сообщалось, что у гражданина Украины 1954 г.р. в ручной клади обнаружили 200 000 долларов США; у гражданина Украины 1987 г.р. - 300 000 долларов США; у граждански Украины 1977 г.р. - 100 000 евро; еще у одного гражданина Украины 1950 г.р. - 300 000 евро. По неофициальной информации, среди этих лиц с большой вероятностью может находиться и банкир Родин, отмечает de facto", - пишет издание.

Служба госдоходов Латвии, как сообщается, начала четыре уголовных процесса за уклонение от декларирования денежных средств, если они были получены преступным путем, а также за легализацию средств, полученных нелегальным путем. "На все изъятые деньги наложен арест, а подозреваемые улетели обратно в Украину. Известно, что СГД запросила правовую помощь у своих украинских коллег", - говорится в сообщении.

"Консультант главы СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс не подтвердил, что одним из фигурантов дела является банкир Юрий Родин, однако заметил, что среди пассажиров того рейса из Одессы находился гражданин Украины, связанный с украинским уголовным миром", - пишет издание.

"По данным LSM, RIB - небольшой латвийский банк, обслуживающий клиентов-нерезидентов. Пару раз название этого банка звучало в новостях об отмывании теневых средств. Например, два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР. Бывший одесский учитель математики Юрий Родин также является владельцем банка "Пiвденний" и финансовой компании "Теком". Украинские СМИ также сообщали о возможных сделках Родина с влиятельным в годы президентства Виктора Януковича бизнесменом и политиком Юрием Иванющенко", - сказано в сообщении.

Также указано, что "ранее de facto уже сообщала, что у Родина в арестованном RIB заморожено около 30 млн долларов США. Эти деньги могут находиться на счетах офшорных компаний, связанных с Иванющенко. Правоохранительные органы Латвии хотят их конфисковать и передать в госбюджет, как средства, полученные преступным путем, однако суденый процесс по этому поводу еще продолжается".

"Отвечая на вопрос журналистов de facto, в RIB письменно подчеркнули, что "въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС", - пишет издание.

Напомним, НБУ определил участников валютных интервенций по наилучшему курсу. В список вошел акционерный банк "Пiвденний".