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ЗМІ: ЄС вимагає від AstraZeneca поставити 300 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Євросоюз зажадав у суді від британсько-шведської компанії AstraZeneca до кінця червня поставити 120 млн доз вакцин від коронавірусу і виконати свої контрактні зобов’язання перед ЄС на поставку в цілому 300 млн доз до кінця вересня. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на адвоката, що представляє інтереси євроспільноти в бельгійському суді, передає УНН.

ЗМІ: ЄС вимагає від AstraZeneca поставити 300 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця вересня

Деталі

AstraZeneca поставила в ЄС менш 50 млн доз вакцин від коронавірусу з 300 млн, які компанія повинна передати в ЄС до кінця червня. У понеділок агентство з посиланням на внутрішні дані ЄС про постачання інформувало, що раніше Єврокомісія прийняла рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини AstraZeneca на друге півріччя 2021 року.

Єврокомісія запустила в квітні судовий позов проти цієї компанії за невиконання контракту на передзамовлення вакцини. У першому кварталі замість передбачених за контрактом 120 млн доз компанія поставила лише близько 40 млн. Це призвело до зриву термінів кампанії вакцинації в ряді країн ЄС в перші місяці цього року.

Керівництво AstraZeneca раніше визнало, що компанія відстає від виробничого графіка з постачання вакцини в ЄС, вказавши на більш слабку виробничу базу в Євросоюзі в порівнянні з потужностями, які компанія має в своєму розпорядженні у Великій Британії, яка отримує цю вакцину відповідно до графіка.

Доповнення

Єврокомісія прийняла рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca на друге півріччя 2021 року.

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