ЗМІ: ЄС вимагає від AstraZeneca поставити 300 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця вересня

Деталі

AstraZeneca поставила в ЄС менш 50 млн доз вакцин від коронавірусу з 300 млн, які компанія повинна передати в ЄС до кінця червня. У понеділок агентство з посиланням на внутрішні дані ЄС про постачання інформувало, що раніше Єврокомісія прийняла рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини AstraZeneca на друге півріччя 2021 року.

Єврокомісія запустила в квітні судовий позов проти цієї компанії за невиконання контракту на передзамовлення вакцини. У першому кварталі замість передбачених за контрактом 120 млн доз компанія поставила лише близько 40 млн. Це призвело до зриву термінів кампанії вакцинації в ряді країн ЄС в перші місяці цього року.

Керівництво AstraZeneca раніше визнало, що компанія відстає від виробничого графіка з постачання вакцини в ЄС, вказавши на більш слабку виробничу базу в Євросоюзі в порівнянні з потужностями, які компанія має в своєму розпорядженні у Великій Британії, яка отримує цю вакцину відповідно до графіка.

Доповнення

Єврокомісія прийняла рішення не оновлювати контракт на поставки вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca на друге півріччя 2021 року.