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ЗМІ: влада Китаю не дозволяє Казахстану евакуювати студентів з Ухані

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Влада КНР не дає дозволу на вивезення казахстанців, в основному, студентів, з Ухані, епіцентру коронавірусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Настоящее время".

ЗМІ: влада Китаю не дозволяє Казахстану евакуювати студентів з Ухані

"Міністерство закордонних справ Казахстану опрацьовує питання про евакуацію громадян країни з китайського міста Ухань, епіцентру пневмонії, через новий тип коронавірусу. Але влада КНР поки не дає дозволу на вивезення казахстанців", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що в Ухані вчаться близько 230 казахстанських студентів. Також там перебувають 15 громадян Киргизстану, повідомили в уряді Киргизстану, 14 з них - студенти. Також в цьому китайському місті навчаються понад десяток студентів з Таджикистану. Про їх евакуацію поки нічого не відомо.

"Наші дипломати в КНР, як і посольства інших країн, почали опрацьовувати шляхи евакуації казахстанців. Причому у перші ж дні оголошення карантину були направлені відповідні листи-запити китайській стороні про таку можливість. Китайська сторона ще жодній країні такого дозволу не давала, міста закриті на карантин", - зазначив офіційний представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Повідомляється, що влади Японії і США вже оголосили про евакуацію своїх громадян з Ухані. Міністерство закордонних справ і Міністерство охорони здоров'я Узбекистану також заявили, що "працюють" над цим питанням, але точну дату повернення узбецьких студентів з Китаю чиновники не називають.

"Головний державний санітарний лікар Казахстану Жандарбек Бекшін раніше заявив, що казахстанцям, які опинилися в Ухані, необхідно допомогти через Міністерство закордонних справ, але "вивозити їх з осередку інфекції неможливо", а перед поверненням на батьківщину повинні переконатися, що вони не інфіковані", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Монголія закрила кордон з Китаєм через коронавірус.

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