СМИ: власти Китая не разрешают Казахстану эвакуировать студентов из Уханя
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Власти КНР не дают разрешения на вывоз казахстанцев, в основном, студентов, из Уханя, эпицентра коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Настоящее время".
"Министерство иностранных дел Казахстана прорабатывает вопрос об эвакуации граждан страны из китайского города Ухань, эпицентра пневмонии, из-за нового типа коронавируса. Но власти КНР пока не дают разрешения на вывоз казахстанцев", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что в Ухане учатся около 230 казахстанских студентов. Также там находятся 15 граждан Кыргызстана, сообщили в правительстве Кыргызстана, 14 из них - студенты. Также в этом китайском городе учатся более десятка студентов из Таджикистана. Об их эвакуации пока ничего не известно.
"Наши дипломаты в КНР, как и посольства других стран, начали прорабатывать пути эвакуации казахстанцев. Причем в первые же дни объявления карантина были направлены соответствующие письма-запросы китайской стороне о такой возможности. Китайская сторона еще ни одной стране такого разрешения не давала, города закрыты на карантин", - отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Сообщается, что власти Японии и США уже объявили об эвакуации своих граждан из Уханя. Министерство иностранных дел и Минздрав Узбекистана также заявили, что "работают" над этим вопросом, но точную дату возвращения узбекских студентов из Китая чиновники не называют.
"Главный государственный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин ранее заявил, что оказавшимся в Ухане казахстанцам необходимо помочь через Министерство иностранных дел, но "вывозить их из очага инфекции невозможно", а перед возвращением на родину должны убедиться, что они не инфицированы", - сказано в сообщении.
Напомним, Монголия закрыла границу с Китаем из-за коронавируса.