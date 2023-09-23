ЗМІ: Велика Британія вела таємні переговори з рф протягом півтора року на тлі війни в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Велика Британія і росія таємно вели переговори протягом півтора року під час війни в Україні. Чиновники двох країн, як повідомляється, зустрічалися в різних куточках світу, зокрема у Відні та в Нью-Йорку, повідомляє британське видання I News з посиланням на інформацію анонімних джерел, передає УНН.
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Відання зазначає, що протягом останніх 18 місяців, зокрема, у Відні та Нью-Йорку, відбувалися періодичні таємні зустрічі між представниками Великої Британії та росії. На цих зустрічах обговорювалися питання безпеки, як Великої Британії, так і міжнародної безпеки.
Крім того, на зустрічах, як стверджується, обговорювалися питання дефіциту зерна та ядерної безпеки. Велика Британія жодного разу не намагалася вступити в мирні переговори щодо пошуку дипломатичного припинення війни в Україні, заявив високопоставлений британський дипломат, який брав участь у деяких зустрічах, пише видання.
"Ми підтримуємо контакт і вважаємо вкрай важливим підтримувати відкритий діалог під час війни в Україні. Ми у жодному разі не ділимо частини країни та не укладаємо мирних угод від імені будь-кого, але життєво важливо тримати цю лінію контакту відкритою", – зазначив дипломат.
Британський дипломат сказав, що Велика Британія вела переговори з росією лише в тих випадках, коли це було життєво необхідно. Він заявив, що ці переговори не були спробою досягти миру в Україні, оскільки вторгнення росії є одним із небагатьох питань, де уряд Великої Британії має чітку позицію, яку поділяють інші союзники. Тому було б дивно, якби британським дипломатам дали вказівку вести переговори про припинення війни.
Він також зазначив, що таємні зустрічі з іншими країнами є важливою частиною дипломатії, оскільки вони дозволяють підтримувати діалог та зменшувати ризики.
"Я б більше хвилювався, якби вони (таємні переговори - ред.) не відбувалися", – сказав дипломат.
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