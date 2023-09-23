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СМИ: Великобритания вела тайные переговоры с рф в течение полутора лет на фоне войны в Украине

СМИ: Великобритания вела тайные переговоры с рф в течение полутора лет на фоне войны в Украине

Киев • УНН

 • 429137 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Великобритания и россия тайно вели переговоры в течение полутора лет во время войны в Украине. Чиновники двух стран, как сообщается, встречались в разных уголках мира, в частности в Вене и в Нью-Йорке, сообщает британское издание I News со ссылкой на информацию анонимных источников, передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что в течение последних 18 месяцев, в частности, в Вене и Нью-Йорке, происходили периодические тайные встречи между представителями Великобритании и россии. На этих встречах обсуждались вопросы безопасности, как Великобритании, так и международной безопасности.

Кроме того, на встречах, как утверждается, обсуждались вопросы дефицита зерна и ядерной безопасности. Великобритания ни разу не пыталась вступить в мирные переговоры по поиску дипломатического прекращения войны в Украине, заявил высокопоставленный британский дипломат, который принимал участие в некоторых встречах, пишет издание.

"Мы поддерживаем контакт и считаем крайне важным поддерживать открытый диалог во время войны в Украине. Мы ни в коем случае не делим части страны и не заключаем мирных соглашений от имени кого-либо, но жизненно важно держать эту линию контакта открытой", – отметил дипломат.

Британский дипломат сказал, что Великобритания вела переговоры с россией только в тех случаях, когда это было жизненно необходимо. Он заявил, что эти переговоры не были попыткой достичь мира в Украине, поскольку вторжение россии является одним из немногих вопросов, где правительство Великобритании имеет чёткую позицию, которую разделяют другие союзники. Поэтому было бы странно, если бы британским дипломатам дали указание вести переговоры о прекращении войны.

Он также отметил, что тайные встречи с другими странами являются важной частью дипломатии, поскольку они позволяют поддерживать диалог и уменьшать риски.

"Я бы больше волновался, если бы они (тайные переговоры - ред.) не происходили", – сказал дипломат.

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