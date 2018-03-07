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ЗМІ: у Відні чоловік з ножем напав на перехожих

ЗМІ: у Відні чоловік з ножем напав на перехожих

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У столиці Австрії Відні чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого кілька людей дістали поранення. Як повідомила газета Der Standard, стан потерпілих оцінюється як критичний, інформує УНН.

Як відзначили правоохоронці, інцидент стався в районі Пратерштрассе, поблизу відомого віденського парку розваг Пратер. “Наші співробітники знаходяться на місці події і шукають злочинця”, — повідомили у віденській поліції.

За даними видання, чоловік спочатку напав на трьох осіб — членів однієї сім’ї. Речник місцевої поліції заявив, що жертви серйозно поранені. Ховаючись з місця злочину, злочинець поранив ще одного перехожого.

Правоохоронці досі шукають нападника.

Мотив злочину не відомий.

Нагадаємо, бельгійські поліцейські відкрили вогонь у вівторок увечері по людині, яка напала на них з ножем на залізничному вокзалі в місті Гент у Фландрії.

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