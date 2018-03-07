ЗМІ: у Відні чоловік з ножем напав на перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У столиці Австрії Відні чоловік з ножем напав на перехожих, унаслідок чого кілька людей дістали поранення. Як повідомила газета Der Standard, стан потерпілих оцінюється як критичний, інформує УНН.
Як відзначили правоохоронці, інцидент стався в районі Пратерштрассе, поблизу відомого віденського парку розваг Пратер. “Наші співробітники знаходяться на місці події і шукають злочинця”, — повідомили у віденській поліції.
За даними видання, чоловік спочатку напав на трьох осіб — членів однієї сім’ї. Речник місцевої поліції заявив, що жертви серйозно поранені. Ховаючись з місця злочину, злочинець поранив ще одного перехожого.
Правоохоронці досі шукають нападника.
Мотив злочину не відомий.
Нагадаємо, бельгійські поліцейські відкрили вогонь у вівторок увечері по людині, яка напала на них з ножем на залізничному вокзалі в місті Гент у Фландрії.