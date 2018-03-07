СМИ: в Вене мужчина с ножом напал на прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В столице Австрии Вене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек получили ранения. Как сообщила газета Der Standard, состояние пострадавших оценивается как критическое, передает УНН.
Как отметили правоохранители, инцидент произошел в районе Пратерштрассе, вблизи известного венского парка развлечений Пратер. “Наши сотрудники находятся на месте происшествия и ищут преступника”, — сообщили в венской полиции.
По данным издания, мужчина сначала напал на трех человек — членов одной семьи. Представитель местной полиции заявил, что жертвы серьезно ранены. Скрываясь с места преступления, преступник ранил еще одного прохожего.
Правоохранители до сих пор ищут нападающего.
Мотив преступления неизвестен.
Напомним, бельгийские полицейские открыли огонь во вторник вечером по человеку, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии.