СМИ: в Вене мужчина с ножом напал на прохожих

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 51882 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 62500 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 65660 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104107 просмотра

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КИЕВ. 8 марта. УНН. В столице Австрии Вене мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего несколько человек получили ранения. Как сообщила газета Der Standard, состояние пострадавших оценивается как критическое, передает УНН.

Как отметили правоохранители, инцидент произошел в районе Пратерштрассе, вблизи известного венского парка развлечений Пратер. “Наши сотрудники находятся на месте происшествия и ищут преступника”, — сообщили в венской полиции.

По данным издания, мужчина сначала напал на трех человек — членов одной семьи. Представитель местной полиции заявил, что жертвы серьезно ранены. Скрываясь с места преступления, преступник ранил еще одного прохожего.

Правоохранители до сих пор ищут нападающего.

Мотив преступления неизвестен.

Напомним, бельгийские полицейские открыли огонь во вторник вечером по человеку, который напал на них с ножом на железнодорожном вокзале в городе Гент во Фландрии.

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