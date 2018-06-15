ЗМІ: Трамп прийняв рішення про введення мит на товари з Китаю на суму 50 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Дональд Трамп прийняв рішення ввести мита на імпортовані з Китаю товари на суму 50 млрд доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету The Wall Street Journal.
За відомостями джерел видання, американський лідер перед цим провів нараду, зокрема, зі співробітниками Білого дому, міністерств торгівлі та фінансів, офісу представника США на торгових переговорах. Коли саме вступлять у силу мита, поки не уточнюється.
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Представник адміністрації також зауважив, що Трамп після саміту в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином більше не розглядає роль Пекіна в наданні економічного тиску на Пхеньян в якості причини не вводити мита проти китайських товарів. “У нас тепер є свій канал спілкування безпосередньо з Пхеньяном, незалежний від Китаю”, — наводить слова представника адміністрації агентство Reuters.
Раніше американський телеканал CNBC повідомив, що Вашингтон планує вже з п’ятниці почати стягувати мита на імпорт від 800 до 900 найменувань китайських товарів. У первинному списку значилося близько 1,3 тис. найменувань. За даними газети The Wall Street Journal, дані заходи можуть вступити в силу 22 червня.
Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. Він підписав 22 березня меморандум, який передбачає застосування комплексу заходів проти нечесної, на думку США, торгової політики Пекіна, яка, зокрема, полягає в примусі американських компаній до передачі їх технологій та інтелектуальної власності китайським підприємствам. 3 квітня Вашингтон оголосив про намір ввести 25% мита на 1,3 тис. найменувань продукції, що ввозиться з Китаю продукції, загальна вартість якої становить 50 млрд доларів. У відповідь Держрада КНР вирішив ввести 25% мита на американські автомобілі, боби і іншу продукцію сільського господарства — в цілому 106 найменувань товарів.