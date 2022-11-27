ЗМІ: росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки та погрожують у разі відмови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рф вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, погрожуючи за відмову позбавити стипендій чи підвищити вартість навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Beast.
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"Російські чиновники з Південного федерального університету (ЮФУ) в місті Ростов-на-Дону, чинять тиск на африканських студентів, які навчаються в цьому навчальному закладі, щоб вони приєдналися до військ володимира путіна у бойових діях на Донбасі", - розповіли три студенти ЮФУ в інтерв'ю The Daily Beast.
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За словами студентів, протягом останніх трьох місяців посадові особи в Південно-Федеральному університеті намагалися переконати їх прийняти пропозицію від російської армії або групи Вагнера, стверджуючи, що обидві сторони готові платити іноземцям, які бажають воювати в Україні, до 3,000 і 5,000 доларів відповідно.
Студенти розповіли, що деякі співробітники навчального закладу попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях, включаючи підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.
"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - наводить видання слова студентів.
Нагадаємо
В Бєлгородській області рф розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”.