ЗМІ: росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки та погрожують у разі відмови

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"Російські чиновники з Південного федерального університету (ЮФУ) в місті Ростов-на-Дону, чинять тиск на африканських студентів, які навчаються в цьому навчальному закладі, щоб вони приєдналися до військ володимира путіна у бойових діях на Донбасі", - розповіли три студенти ЮФУ в інтерв'ю The Daily Beast.

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За словами студентів, протягом останніх трьох місяців посадові особи в Південно-Федеральному університеті намагалися переконати їх прийняти пропозицію від російської армії або групи Вагнера, стверджуючи, що обидві сторони готові платити іноземцям, які бажають воювати в Україні, до 3,000 і 5,000 доларів відповідно.

Студенти розповіли, що деякі співробітники навчального закладу попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях, включаючи підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - наводить видання слова студентів.

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