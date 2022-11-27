ЗМІ: росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки та погрожують у разі відмови

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49749 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 89025 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 119041 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 168467 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 192058 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 377803 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 227865 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195167 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 350068 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459509 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.9 м/с
94 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 47403 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

23:57 • 44987 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 46601 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 25039 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 40429 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 377807 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 350071 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 564489 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 693326 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 711194 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 84068 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 120659 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 205291 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 230810 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 223641 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

ЗМІ: росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки та погрожують у разі відмови

ЗМІ: росіяни вербують у ПВК "Вагнера" студентів з Африки та погрожують у разі відмови

Київ • УНН

 • 757877 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. В рф вербують до ПВК "Вагнера" студентів Африки, погрожуючи за відмову позбавити стипендій чи підвищити вартість навчання. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Beast.

Цитата

"Російські чиновники з Південного федерального університету (ЮФУ) в місті Ростов-на-Дону, чинять тиск на африканських студентів, які навчаються в цьому навчальному закладі, щоб вони приєдналися до військ володимира путіна у бойових діях на Донбасі", - розповіли три студенти ЮФУ в інтерв'ю The Daily Beast.

Деталі

За словами студентів, протягом останніх трьох місяців посадові особи в Південно-Федеральному університеті намагалися переконати їх прийняти пропозицію від російської армії або групи Вагнера, стверджуючи, що обидві сторони готові платити іноземцям, які бажають воювати в Україні, до 3,000 і 5,000 доларів відповідно.

Студенти розповіли, що деякі співробітники навчального закладу попередили їх, що російський уряд може відмовити їм у певних привілеях, включаючи підвищення плати за навчання та скасування стипендій для деяких іноземних студентів, якщо вони не приймуть цю пропозицію.

"Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші", - наводить видання слова студентів.

Нагадаємо 

В Бєлгородській області рф розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до приватної військової компанії “Вагнер”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04