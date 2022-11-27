СМИ: россияне вербуют в ППК "Вагнера" студентов из Африки и угрожают в случае отказа

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"Российские чиновники из Южного федерального университета (ЮФУ) в городе Ростов-на-Дону, оказывают давление на африканских студентов, обучающихся в этом учебном заведении, чтобы они присоединились к войскам владимира путина в боевых действиях на Донбассе", - рассказали три студента ЮФУ в интервью The Daily Beast.

Детали

По словам студентов, в течение последних трех месяцев должностные лица в Южно-Федеральном университете пытались убедить их принять предложение от российской армии или группы Вагнера, утверждая, что обе стороны готовы платить иностранцам, желающим воевать в Украине, до 3,000 и 5,000 долларов соответственно.

Студенты рассказали, что некоторые сотрудники учебного заведения предупредили их, что российское правительство может отказать им в определенных привилегиях, включая повышение платы за обучение и отмену стипендий для некоторых иностранных студентов, если они не примут это предложение.

"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а затем вернуться в россию, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги", - приводит издание слова студентов.

Напомним

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