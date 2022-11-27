СМИ: россияне вербуют в ППК "Вагнера" студентов из Африки и угрожают в случае отказа
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В россии вербуют в ППК "Вагнера" студентов Африки, угрожая за отказ лишить стипендий или повысить стоимость обучения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Beast.
Цитата
"Российские чиновники из Южного федерального университета (ЮФУ) в городе Ростов-на-Дону, оказывают давление на африканских студентов, обучающихся в этом учебном заведении, чтобы они присоединились к войскам владимира путина в боевых действиях на Донбассе", - рассказали три студента ЮФУ в интервью The Daily Beast.
Детали
По словам студентов, в течение последних трех месяцев должностные лица в Южно-Федеральном университете пытались убедить их принять предложение от российской армии или группы Вагнера, утверждая, что обе стороны готовы платить иностранцам, желающим воевать в Украине, до 3,000 и 5,000 долларов соответственно.
Студенты рассказали, что некоторые сотрудники учебного заведения предупредили их, что российское правительство может отказать им в определенных привилегиях, включая повышение платы за обучение и отмену стипендий для некоторых иностранных студентов, если они не примут это предложение.
"Три чиновника, которые встречали нас в нашем общежитии, пытались убедить воевать за россию. Они сказали, что мы можем недолго повоевать в Украине, заработать столько денег, а затем вернуться в россию, чтобы продолжить свое обучение. Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже воюют в Украине и зарабатывают хорошие деньги", - приводит издание слова студентов.
Напомним
В Белгородской области рф начато активную вербовку работников промышленных предприятий в частную военную компанию “Вагнер”.