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ЗМІ: прессекретар Навального Кіра Ярмиш виїхала з Росії

ЗМІ: прессекретар Навального Кіра Ярмиш виїхала з Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Прессекретар російського опозиціонера Олексія Навального Кіра Ярмиш виїхала з Росії. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, передає УНН.

Цитата

"Вона вилетіла з Росії в одну ыз сусідніх держав" - сказав співрозмовник агентства, не уточнивши інших деталей.

Деталі

Повідомляється, що адвокат Ярмиш Вероніка Полякова не змогла поки прокоментувати від'їзд її довірительки.
За даними російських ЗМІ, прессекретар Навального поїхала у Гельсінкі.

Що було раніше

Суд в Москві 16 серпня засудив Кіру Ярмиш до півтора року обмеження волі за так званою "санітарною справою" - за "підбурювання до порушення санітарних норм". Протягом цього часу їй заборонено змінювати місце проживання, виїжджати за межі Московської області і брати участь в масових заходах.

Однак, за даними ЗМІ, адвокат Ярмиш подала апеляцію на дане рішення суду, і вирок не вважається таким, що набув чинності.

"Користуючись тим, що з Ярмиш зняли запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, а нових обмежень не наклали до вступу в силу вироку, вона вилетіла з РФ. Після розгляду апеляції їй теоретично можуть посилити покарання", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо

Раніше у серпні стало відомо, що ще одна соратниця російського опозиціонера Олексія Навального і колишній юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь виїхала з Росії.

Раніше суд також обмежив свободу Соболь у "санітарній справі".

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