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СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России

СМИ: пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уехала из России

Киев  •  УНН

 • 32556 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Пресс-секретарь российского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш уехала из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, передает УНН.

Цитата

“Она вылетела из России в одно из сопредельных государств” — сказал собеседник агентства, не уточнив иных деталей.

Детали

Сообщается, что адвокат Ярмыш Вероника Полякова не смогла пока прокомментировать отъезд ее доверительницы.
По данным российских СМИ, пресс-секретарь Навального уехала в Хельсинки.

Что было ранее

Суд в Москве 16 августа приговорил Киру Ярмыш к полутора годам ограничения свободы по так называемому “санитарному делу” — за “подстрекательство к нарушению санитарных норм”. В течении этого времени ей запрещено менять место жительства, выезжать за пределы Московской области и участвовать в массовых мероприятиях.

Однако, по данным СМИ, адвокат Ярмыш подала апелляцию на данное решение суда, и приговор не считается вступившим в силу.

“Пользуясь тем, что с Ярмыш сняли меру пресечения в виде домашнего ареста, а новых ограничений не наложили до вступления в силу приговора, она вылетела из РФ. После рассмотрения апелляции ей теоретически могут ужесточить наказание”, — сказал собеседник агентства.

Напомним

Ранее в августе стало известно, что еще одна соратница российского оппозиционера Алексея Навального и бывший юрист “Фонда борьбы с коррупцией” Любовь Соболь уехала из России.

Ранее суд также ограничил свободу Соболь по “санитарному делу”.

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