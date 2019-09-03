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ЗМІ повідомили про нову ймовірну схему для обміну українських моряків

ЗМІ повідомили про нову ймовірну схему для обміну українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Відповідно до нової схеми, яка може бути використана при обміні утримуваними між Україною і РФ, якщо засуджені повернуться на батьківщину після президентських указів про їх помилування, то підслідних за домовленістю, досягнутою між сторонами, відправлять в Україну і Росію з копіями їх кримінальних справ і засудять заочно. Про це з посиланням на джерело повідомляє видання "Коммерсант", передає УНН.

Згідно з даними видання, за первісною домовленістю обмін у форматі "30 на 30", який потім збільшили до 35 з кожного боку, мав відбутися до 1 вересня. Водночас далі переміщення ув'язнених всередині Росії і України справа поки що не пішла.

Джерело, близьке до переговорного процесу, повідомило виданню, що проблеми, можливо, виникли через те, що сторони не змогли домовитися про юридичні підстави звільнення і передачі один одному ув'язнених.

Якщо засуджених після помилування президентами Росії і України можна просто передати один одному, то статус підслідних, за деякими даними, сторони обговорюють досі.

Спочатку, виходячи з положень КПК і міжнародного принципу взаємності, передбачалося просто відправити 24 українських моряків, які з осені минулого року утримуються під арештами в "Лефортово", разом з матеріалами розслідування в Україну, йдеться в статті. Однак після консультацій зі слідчими ФСБ, які ведуть розслідування, і прокурорами, які наглядають за ними, в передачу моряків було вирішено внести корективи.

За даними видання, вони можуть покинути "Лефортово" не зі своєю справою, а з її завіреною нотаріусом копією. Це пов'язано з тим, що Україна визнає кримінальне переслідування моряків незаконним, вимагаючи їх звільнення без приводів і умов.

"Таким чином, отримавши копію, а не справжню справу, правоохоронним органам України не доведеться, як це передбачалося у початковому варіанті, припиняти кримінальне переслідування своїх же громадян", - пише автор статті.

"Передбачається, що, відправивши моряків на батьківщину, ФСБ збереже їх справу в оригіналі. З її матеріалами ознайомлять адвокатів обвинувачених, які, швидше за все, будуть працювати не за договорами, а за призначенням, після чого вони надійдуть на затвердження в Генпрокуратуру, а з неї в суд. Останній розгляне кримінальну справу в заочній формі. Відповідно до КПК подібний суд можливий, якщо обвинувачених не видали країні, яка здійснює їх кримінальне переслідування. Вирок же, що вступив в силу, може бути використаний як доказ законності переслідування моряків, які, очевидно, після звільнення звернуться зі скаргами на дії влади Росії в Європейський суд з прав людини", - уточнює видання.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається.

Українські Національні Новини

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