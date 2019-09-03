СМИ сообщили о новой вероятной схеме для обмена украинских моряков

Согласно данным издания, по первоначальной договоренности обмен в формате “30 на 30”, который потом увеличили до 35 с каждой стороны, должен был состояться до 1 сентября. В то же время дальше перемещения заключенных внутри России и Украины дело пока не пошло.

Источник, близкий к переговорному процессу, сообщил изданию, что проблемы, возможно, возникли из-за того, что стороны не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи друг другу заключенных.

Если осужденных после помилования президентами России и Украины можно просто передать друг другу, то статус подследственных, по некоторым данным, стороны обсуждают до сих пор.

Изначально, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса и международного принципа взаимности, предполагалось просто отправить 24 украинских моряка, с осени прошлого года содержащихся под арестами в “Лефортово”, вместе с материалами расследования в Украину, говорится в статье. Однако после консультаций со следователями ФСБ, которые ведут расследование, и надзирающими за ними прокурорами в передачу моряков было решено внести коррективы.

По данным издания, они могут покинуть “Лефортово” не со своим делом, а с его заверенной нотариусом копией. Это связано с тем, что Украина признаёт уголовное преследование моряков незаконным, требуя их освобождения без поводов и условий.

“Таким образом, получив копию, а не подлинное дело, правоохранительным органам Украины не придется, как это предусматривалось в первоначальном варианте, прекращать уголовное преследование своих же граждан”, — пишет автор статьи.

“Предполагается, что, отправив моряков на родину, ФСБ сохранит их дело в оригинале. С его материалами ознакомят адвокатов обвиняемых, которые, скорее всего, будут работать не по договорам, а по назначению, после чего они поступят на утверждение в Генпрокуратуру, а из нее в суд. Последний рассмотрит уголовное дело в заочной форме. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом подобный суд возможен, если обвиняемых не выдали стране, которая осуществляет их уголовное преследование. Вступивший же в силу приговор может быть использован в качестве доказательства законности преследования моряков, которые, очевидно, после освобождения обратятся с жалобами на действия властей России в Европейский суд по правам человека”, — уточняет издание.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается.