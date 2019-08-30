Обмен удерживаемыми между Украиной и РФ откладывается до следующей недели - СМИ

О том, что обмен может состояться на следующей неделе, сообщил ранее украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в СИЗО в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.

Офис президента Украины Владимира Зеленского ранее 30 августа возразил завершения процесса обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

Стоит добавить, что в аэропорт “Киев” прибыли два военных самолета с гербом Украины на борту. Пока неизвестно, на этом ли самолете привезли военнопленных для обмена.