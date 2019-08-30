Обмін утримуваними між Україною і РФ відкладається до наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Обмін утримуваними особами між Україною та Росією відкладається до наступного тижня. Про це “Радіо Свобода” повідомили 30 серпня джерела в українських правоохоронних органах, таким чином коментуючи повідомлення чиновників, ретрансльовані в засобах інформації, пише УНН.
Про те, що обмін може відбутися наступного тижня, повідомив раніше український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін. Він вказав, що його підзахисні все ще перебувають у СІЗО в Україні, а можливою датою обміну назвав вівторок, 3 вересня.
Офіс президента України Володимира Зеленського раніше 30 серпня заперечив завершення процесу обміну утримуваними особами між Україною та Росією.
Варто додати, що в аеропорт “Київ” прибули два військові літаки з гербом України на борту. Поки невідомо, чи на цьому літаку привезли військовополонених для обміну.