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ЗМІ: оточення Януковича через офшори заплатило близько 2 млн євро за лобізм

ЗМІ: оточення Януковича через офшори заплатило близько 2 млн євро за лобізм

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Оточення Віктора Януковича через офшори заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Про це йдеться у статті Deutsche Welle, яке посилається на інформацію, що випливає з документів слідства у США, передає УНН.

Видання нагадало, що є сотні документів, вилучених в рамках слідства проти Пола Манафорта, якого спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує у відмиванні грошей і незаконному лобізмі.

"Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об'єднаних у неформальну "Габсбурзьку групу", - пише видання.

Вказано, що, згідно з листуванням Манафорта з колегами, гонорари деяким членам "Габсбурзької групи" мали становити близько 100 тисяч євро за чотири місяці. "Всі кошти надходили через десятки офшорних компаній. Загалом на проплачених дописувачів і промовців, за даними американського слідства, було витрачено близько 2 мільйонів євро. Групу найнятих високопоставлених екс-політиків Манафорт представив своїм українським замовникам як "проект Супер-VIP", - йдеться у статті.

"Ще 4 мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських "приватних детективів", які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості, нібито ув'язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним. Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ", - зазначає видання.

Загалом через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено щонайменше 75 мільйонів доларів, пише видання з посиланням на матеріали американських слідчих. "30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні коштів. Обвинуваченим у справі Манафорта, який відповідав за роботу в Києві, є Костянтин Килимник", - пише видання.

Нагадаємо, Мюллер оприлюднив звіт щодо лобіювання Манафортом для Януковича в США.

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