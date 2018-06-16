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СМИ: окружение Януковича через оффшоры заплатило около 2 млн евро за лоббизм

СМИ: окружение Януковича через оффшоры заплатило около 2 млн евро за лоббизм

Киев  •  УНН

 • 11468 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Окружение Виктора Януковича через оффшоры заплатило около двух миллионов евро за лоббистские услуги высокопоставленных европейских экс-политиков. Об этом говорится в статье Deutsche Welle, которое ссылается на информацию, что следует из документов следствия в США, передает УНН.

Издание напомнило, что есть сотни документов, изъятых в рамках следствия против Пола Манафорта, которого спецпрокурор США Роберт Мюллер обвиняет в отмывании денег и незаконном лоббизме.

"Значительная часть эпизодов обвинения касается оплаченной через оффшоры экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением лоббистской деятельности ряда высокопоставленных бывших европейских политиков, объединенных в неформальную "Габсбургскую группу", - пишет издание.

Указано, что, согласно переписке Манафорта с коллегами, гонорары некоторым членам "Габсбургской группы" должны были составить около 100 тысяч евро за четыре месяца. "Все средства поступали через десятки оффшорных компаний. Всего на проплаченных авторов и ораторов, по данным американского следствия, было потрачено около 2 миллионов евро. Группу нанятых высокопоставленных экс-политиков Манафорт представил своим украинским заказчикам как "проект Супер-VIP", - говорится в статьи.

"Еще 4 миллиона евро, по данным следствия, были потрачены на услуги американских "частных детективов", которые подготовили отчет, который должен был доказать мировой общественности, что якобы заключение Юлии Тимошенко было обоснованным и законным. Еще один миллион был переведен PR-компании, которая должна была популяризировать этот отчет через мировые СМИ", - отмечает издание.

В общем через контролируемые Манафортом оффшорные компании было проведено не менее 75 миллионов долларов, пишет издание со ссылкой на материалы американских следователей. "30 миллионов проходят по делу по обвинению в отмывании денег. Обвиняемым по делу Манафорта, который отвечал за работу в Киеве, является Константин Килимник", - пишет издание.

Напомним, Мюллер обнародовал отчет по лоббированию Манафортом для Януковича в США.

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