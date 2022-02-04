ЗМІ оприлюднили імена кандидатів на пост генсека НАТО: можуть призначити жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. На посаду генерального секретаря НАТО претендує одразу кілька політиків, серед яких колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, ексголова євродипломатії Федеріка Могеріні, глава уряду Нідерландів Марк Рютте та інші. Такий список опублікувало видання DPA із посиланням на свої джерела, пише УНН.
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Повідомили, що на посаду претендує експрем'єр Великої Британії Тереза Мей, глава уряду Нідерландів Марк Рютте, а також його колега з Естонії Кая Каллас, президент Румунії Клаус Йоханніс та ексголова євродипломатії Федеріка Могеріні.
За даними ЗМІ, наступним генеральним секретарем НАТО у 2022 році може стати жінка. Так, на посаду може претендувати троє політиків зі Східної Європи: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, Литви Даля Грібаускайте та Естонії Керсті Кальюлайд.
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Сьогодні стало відомо, що чинного генсека Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг призначено на посаду голови Центробанку Норвегії.
Орієнтовна дата вступу Столтенберга на посаду – 1 грудня, але це буде визначено за допомогою підписання трудового договору найближчим часом, повідомили в уряді.
Як зазначили, Столтенберг покине пост генерального секретаря НАТО наприкінці вересня 2022 року.
Цьогорічний керівник центрального банку Ойстейн Олсен попросив про відставку зі своєї посади 1 березня 2022 року.