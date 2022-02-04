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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68047 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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ЗМІ оприлюднили імена кандидатів на пост генсека НАТО: можуть призначити жінку

ЗМІ оприлюднили імена кандидатів на пост генсека НАТО: можуть призначити жінку

Київ • УНН

 • 32561 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. На посаду генерального секретаря НАТО претендує одразу кілька політиків, серед яких колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей, ексголова євродипломатії Федеріка Могеріні, глава уряду Нідерландів Марк Рютте та інші. Такий список опублікувало видання DPA із посиланням на свої джерела, пише УНН.

Деталі

Повідомили, що на посаду претендує експрем'єр Великої Британії Тереза ​​Мей, глава уряду Нідерландів Марк Рютте, а також його колега з Естонії Кая Каллас, президент Румунії Клаус Йоханніс та ексголова євродипломатії Федеріка Могеріні.

За даними ЗМІ, наступним генеральним секретарем НАТО у 2022 році може стати жінка. Так, на посаду може претендувати троє політиків зі Східної Європи: колишні президенти Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, Литви Даля Грібаускайте та Естонії Керсті Кальюлайд.

Додамо

Сьогодні стало відомо, що чинного генсека Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг призначено на посаду голови Центробанку Норвегії.

Орієнтовна дата вступу Столтенберга на посаду – 1 грудня, але це буде визначено за допомогою підписання трудового договору найближчим часом, повідомили в уряді.

Як зазначили, Столтенберг покине пост генерального секретаря НАТО наприкінці вересня 2022 року.

Цьогорічний керівник центрального банку Ойстейн Олсен попросив про відставку зі своєї посади 1 березня 2022 року.

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