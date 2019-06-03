ЗМІ назвали ймовірну причину смертельної аварії футболіста Рейеса

Рейес загинув в суботу в результаті ДТП, разом з ним знаходилися дві людини, один з них — брат спортсмена — помер, іншому вдалося вижити. За інформацією джерела, 35-річний іспанець їхав зі швидкістю 237 км/год, коли у нього лопнуло колесо. Автомобіль марки “Феррарі” вилетів з шосе, перекинувся, а потім загорівся приблизно в 200 метрах від дороги.

Рейес ставав чемпіоном Англії в складі лондонського “Арсеналу” (2004), перемагав в іспанському чемпіонаті з мадридським “Реалом” (2007). Іспанець був п’ятиразовим чемпіоном Ліги Європи (тричі в складі “Севільї”, двічі — “Атлетіко”). У складі збірної Іспанії до 19 років він став чемпіоном Європи в 2002 році. За національну команду на його рахунку 22 матчі і чотири голи.

Así se despide a una LEYENDA. #ReyesLeyenda pic.twitter.com/GTEB5628S5