СМИ назвали вероятную причину смертельной аварии футболиста Рейеса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Колесо автомобиля, лопнувшее на высокой скорости, могло стать причиной аварии бывшего футболиста “Реала” и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом в воскресенье сообщило испанское издание Mundo Deportivo, отмечает УНН со ссылкой на соответствующий материал.
Рейес погиб в субботу в результате ДТП, вместе с ним находились два человека, один из них — брат спортсмена — скончался, другому удалось выжить. По информации источника, 35-летний испанец ехал со скоростью 237 км/ч, когда у него лопнуло колесо. Автомобиль марки “Феррари” вылетел с шоссе, перевернулся, а затем загорелся примерно в 200 метрах от дороги.
Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского “Арсенала” (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским “Реалом” (2007). Испанец являлся пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе “Севильи”, дважды — “Атлетико”). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.
Así se despide a una LEYENDA. #ReyesLeyenda pic.twitter.com/GTEB5628S5— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 июня 2019