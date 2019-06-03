СМИ назвали вероятную причину смертельной аварии футболиста Рейеса

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 26926 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48636 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65652 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117579 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110357 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136890 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144479 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131305 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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СМИ назвали вероятную причину смертельной аварии футболиста Рейеса

СМИ назвали вероятную причину смертельной аварии футболиста Рейеса

Киев  •  УНН

 • 14345 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Колесо автомобиля, лопнувшее на высокой скорости, могло стать причиной аварии бывшего футболиста “Реала” и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса. Об этом в воскресенье сообщило испанское издание Mundo Deportivo, отмечает УНН со ссылкой на соответствующий материал.

Рейес погиб в субботу в результате ДТП, вместе с ним находились два человека, один из них — брат спортсмена — скончался, другому удалось выжить. По информации источника, 35-летний испанец ехал со скоростью 237 км/ч, когда у него лопнуло колесо. Автомобиль марки “Феррари” вылетел с шоссе, перевернулся, а затем загорелся примерно в 200 метрах от дороги.

Рейес становился чемпионом Англии в составе лондонского “Арсенала” (2004), побеждал в испанском чемпионате с мадридским “Реалом” (2007). Испанец являлся пятикратным чемпионом Лиги Европы (трижды в составе “Севильи”, дважды — “Атлетико”). В составе сборной Испании до 19 лет он стал чемпионом Европы в 2002 году. За национальную команду на его счету 22 матча и четыре гола.

Así se despide a una LEYENDA. #ReyesLeyenda pic.twitter.com/GTEB5628S5

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 2 июня 2019

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