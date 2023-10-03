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ЗМІ: голова МЗС Швеції не був на Раді ЄС у Києві через забутий паспорт

ЗМІ: голова МЗС Швеції не був на Раді ЄС у Києві через забутий паспорт

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг бути присутнім на засіданні Ради ЄС у Києві через забутий паспорт, повідомляє Die Presse, пише УНН.

Деталі

"Не всі 27 міністрів закордонних справ ЄС приїхали на неформальну Раду ЄС у Києві. Угорський колега Петер Сійярто, кавалер російського ордена Дружби, від початку відмовився від участі. Коронавірус вразив міністра закордонних справ Латвії Кріш'яніса Каріньша, а також міністра закордонних справ Польщі Збігнева Рау. А головний дипломат Швеції Тобіас Білльстрьом начебто забув свій паспорт; саме тому офіційні особи на польсько-українському кордоні не пустили його до країни", - пише видання з посиланням на інформацію із дипломатичних кіл.

Доповнення

Як повідомляв CNN напередодні з посиланням на представника ЄС, усі 27 держав-членів ЄС направили офіційних осіб на зустріч у Києві в понеділок, однак лише 23 країни прислали своїх міністрів закордонних справ. Чотири країни замість них направили інших урядовців.

Як повідомляється, в українській столиці свої країни представляли держсекретарі з Латвії та Швеції, заступник міністра з Польщі та заступник держсекретаря з Угорщини.

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