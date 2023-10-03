Детали

"Не все 27 министров иностранных дел ЕС приехали на неформальный Совет ЕС в Киеве. Венгерский коллега Петер Сийярто, кавалер российского ордена Дружбы, изначально отказался от участия. Коронавирус поразил министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша, а также министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. А главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт; именно поэтому официальные лица на польско-украинской границе не пустили его в страну", - пишет издание со ссылкой на информацию из дипломатических кругов.

Дополнение

Как сообщал CNN накануне со ссылкой на представителя ЕС, все 27 государств-членов ЕС направили официальных лиц на встречу в Киеве в понедельник, однако лишь 23 страны прислали своих министров иностранных дел. Четыре страны вместо них направили других чиновников.

Как сообщается, в украинской столице свои страны представляли госсекретари из Латвии и Швеции, заместитель министра из Польши и заместитель госсекретаря из Венгрии.