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СМИ: глава МИД Швеции не был на Совете ЕС в Киеве из-за забытого паспорта

СМИ: глава МИД Швеции не был на Совете ЕС в Киеве из-за забытого паспорта

Киев • УНН

 • 930520 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не смог присутствовать на заседании Совета ЕС в Киеве из-за забытого паспорта, сообщает Die Presse, пишет УНН.

Детали

"Не все 27 министров иностранных дел ЕС приехали на неформальный Совет ЕС в Киеве. Венгерский коллега Петер Сийярто, кавалер российского ордена Дружбы, изначально отказался от участия. Коронавирус поразил министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша, а также министра иностранных дел Польши Збигнева Рау. А главный дипломат Швеции Тобиас Билльстрем якобы забыл свой паспорт; именно поэтому официальные лица на польско-украинской границе не пустили его в страну", - пишет издание со ссылкой на информацию из дипломатических кругов.

Дополнение

Как сообщал CNN накануне со ссылкой на представителя ЕС, все 27 государств-членов ЕС направили официальных лиц на встречу в Киеве в понедельник, однако лишь 23 страны прислали своих министров иностранных дел. Четыре страны вместо них направили других чиновников.

Как сообщается, в украинской столице свои страны представляли госсекретари из Латвии и Швеции, заместитель министра из Польши и заместитель госсекретаря из Венгрии.

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